«Emanuele è un bambino come tutti»

(Di domenica 16 maggio 2021) Cristina è una mamma senza istruzioni. Così ama definirsi e così, di conseguenza, ha chiamato la pagina Instagram dalla quale racconta a quasi 10.000 followers la sua esistenza con 4 figli. Una quotidianità cambiata improvvisamente 9 anni fa e che paragona alla vita di montagna, nonostante si svolga fisicamente a Roma. «Nel 2012 è nato Emanuele, ad ampliare un nucleo nel quale oltre a me e mio marito erano già presenti Noemi, che adesso ha 11 anni, e Davide 10. I primi periodi sono trascorsi normalmente ma dopo circa tre mesi ci siamo accorti che nel piccolo qualcosa non andasse perché faticava a prendere peso e non aveva forza muscolare, oltre ad essere sordo, come avremmo scoperto però solo successivamente. Abbiamo quindi iniziato a fare accertamenti in merito a qualcosa che, al compimento del suo decimo mese di vita, ha avuto un nome ben preciso: malattia mitocondriale», spiega.

