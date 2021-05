Dalmine | Giulia Arnoldi dell’Isis Einaudi vince le Olimpiadi di italiano

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 maggio 2021) Menzione speciale e prima posizione nazionale nella categoria junior, area tecnica, dellediper, 15 anni di, studentessa di seconda superiore indirizzo tecnico – economico all’Isis. “Risultato eccellente -si legge in un post pubblicato su Facebook dall’Istituto- per una lunghissima competizione che ha avuto inizio a febbraio, con oltre 12 mila partecipanti da tutta Italia, e che ha visto eccellere l’con: grandissime soddisfazioni e vivissimi complimenti da parte della dirigente, della commissione eccellenze e di tutti gli insegnanti”. Ledi, in un’edizione dedicata a Dante Alighieri, si propongono di incentivare e approfondire lo ...