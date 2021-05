Covid, Salvini: 'Dati in miglioramento, ci aspettiamo nuove riaperture' (Di domenica 16 maggio 2021) 'Grazie all'insistenza della Lega il 26 aprile riaprirono tante attività e qualcuno annunciava disastri. Risultato: da allora 9.551 ricoveri in meno, 1.083 terapie intensive in meno, 326.864 guariti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 maggio 2021) 'Grazie all'insistenza della Lega il 26 aprile riaprirono tante attività e qualcuno annunciava disastri. Risultato: da allora 9.551 ricoveri in meno, 1.083 terapie intensive in meno, 326.864 guariti ...

Advertising

LegaSalvini : COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - LegaSalvini : #SALVINI: COPRIFUOCO 22 NON HA SENSO, È IMMORALE - Uberto74179840 : @nino_ippolito @VittorioSgarbi Sgarbi alla Camera: Il Covid è una presa per c... Non è peste, è tranello di Salvini… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Salvini: 'Dati in miglioramento, ci aspettiamo nuove riaperture' #coronavirus -