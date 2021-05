Canottaggio, qualificazioni olimpiche Lucerna: doppio azzurro di Carucci e Chiumento in finale (Di domenica 16 maggio 2021) Ottima notizia per l’Italia dalle qualificazione olimpiche di Lucerna, in Svizzera, di Canottaggio. Sulle acque del Rotsee si sono concluse le semifinali e il doppio azzurro di Carucci e Chiumento ha superato il turno approdando così in finale. Terzo posto per l’imbarcazione italiana alle spalle di Australia e Russia, che ha chiuso al primo posto una gara molto combattuta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Ottima notizia per l’Italia dalle qualificazionedi, in Svizzera, di. Sulle acque del Rotsee si sono concluse le semifinali e ildiha superato il turno approdando così in. Terzo posto per l’imbarcazione italiana alle spalle di Australia e Russia, che ha chiuso al primo posto una gara molto combattuta. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Canottaggio, doppio azzurro di #Carucci/#Chiumento in finale a #Lucerna - zazoomblog : LIVE Canottaggio Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: niente da fare per il quattro senza senior femminile -… - canottaggio1888 : Lucerna qualificazioni olimpiche. Il doppio azzurro in finale (C.Stampa) ?? - zazoomblog : Canottaggio Qualificazioni olimpiche Lucerna: anche il doppio senior maschile va in finale! - #Canottaggio… - OA_Sport : Canottaggio: le qualificazioni olimpiche sono nel culmine a Lucerna, con tre imbarcazioni azzurre a caccia di Tokyo -