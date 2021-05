Cane gettato nel fiume Volturno a Capua con pesi al collo

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta composta da esperti in tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali) è intervenuta nel Comune di(Caserta) allertati da alcuni passanti che avevano notato unbloccato nelvicino ad uno dei pilastri del ponte romano. I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, subito si sono messi all’opera per il salvataggio installando un paranco che ha permesso ai soccorritori di calarsi giù con un gommone e soccorrere il povero. Purtroppo una volta avvicinatosi alsi è potuto constatare che l’animale non era più in vita e che era stato ucciso legandogli aldeida palestra con una fune. ...

