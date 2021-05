Baglioni compie 70 anni | i fan gli regalano un murales a Centocelle

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "A combattere il tempo come si fa? Si può battere ancora a tempo di musica". È uno dei passaggi del post di ringraziamento che Claudioha pubblicato nella notte, subito dopo aver compiuto a mezzanotte i 70, per ringraziare i fan che non si sono limitati a migliaia di messaggi di auguri e di amore per la sua musica ma lo hanno omaggiato anche con un, la cui foto è stata pubblicata sui social anche dall'artista. Nel quartiere di, doveha trascorso l'adolescenza e mosso i primi passi artistici, è stato realizzato un grande dipinto murale con il volto del cantautore e le parole di 'Strada facendo'. L'opera è stata realizzata sul muro di Casa San Felice, casa-famiglia gestita dal parroco dell'omonima chiesa nel quartiere romano (in Piazza ...

Da quel momento sono passati oltre 50 anni di musica, tra grandi successi e 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo: parliamo ovviamente di Claudio, che proprio oggi70 anni. ...domani 70 anni il 16 maggio, 'un cantastorie dei nostri giorni', come recita il titolo del ...si è affermato con il terzo album 'Questo piccolo grande amore' (1972), il cui brano eponimo ...Lo staff di www.doremifasol.org (sito di riferimento per i fan di Baglioni) e i numerosissimi seguaci hanno unito le forze con lo street artist Mauro Palotta, in arte Maupal, per realizzare un murales ...Claudio Baglioni è al quarto album; a 22 anni si è lasciato alle spalle gli occhiali da Michele l’Intenditore e la spettinatura da liceale, e soprattutto ha già sollevato per noi “quella sua maglietta ...