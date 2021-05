Save the Children, appello alla comunità internazionale: fermare l’escalation e la strage di bambini a Gaza e in Israele (Di sabato 15 maggio 2021) Save the Children esorta la comunità internazionale a cercare di trovare il modo di fermare l’escalation di violenza che sta insanguinando Gaza e il sud di Israele e che ha portato a oltre 30 bambini uccisi. Save the Children chiede che la comunità internazionale agisca per salvare i bambini. Il numero delle vittime globali al L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 15 maggio 2021)theesorta laa cercare di trovare il modo didi violenza che sta insanguinandoe il sud die che ha portato a oltre 30uccisi.thechiede che laagisca per salvare i. Il numero delle vittime globali al L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Save the Oltre il PNRR, che fare per i 2 milioni di Neet? Lo Stato non basta (15/05/2021) Ci sono stati e ci sono progetti e interventi della Fondazione Cariplo, di Action Aid e Save the Children, della Caritas e di Openpolis, della Fondazione Mondo Digitale,e anche di imprese come ad ...

Via a metà partita, nuova tortura per tifosi ... il club orobico ha deciso di invitare sindaci e parroci dei comuni della bergamasca maggiormente colpiti dalla pandemia, quello bianconero porterà membri di Save the Children e ragazzini del settore ...

Le equilibriste: la maternità in Italia nel 2021 Save the Children Italia Moni Ovadia: "La politica di Israele è segregazionista, razzista, colonialista..." Save the Children, in un comunicato diffuso venerdì, ha esortato la comunità internazionale a usare la sua influenza con le parti in conflitto per cercare il più rapido percorso possibile per contene ...

Kimi Raikkonen: Acer lancia la “Kimi’s Creator Challenge” a sostegno di Save The Children Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, Sparco e Acer danno il via ad una campagna benefica con contest a premi. Ecco tutte le informazioni ...

