Pirotecnico di Capua, sindacati: addetto civile aggredito da militare (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – Le Segreterie Provinciali di Cgil, Cisl e Uil denunciano in una nota, “l’aggressione subita da un lavoratore dello Stabilimento militare ‘Pirotecnico’ di Capua (Caserta) ad opera di un superiore“. I fatti si sarebbero verificati ieri 14 maggio. Secondo quanto raccontano i tre segretari Carmela Ciamillo (Cgil-Fp), Elio Ausilio (Cisl-Fp) e Domenico Izzo (Uilpa), “un caporeparto civile, nonché dirigente sindacale, si è sentito male in seguito ad un violento attacco verbale perpetrato da un capo lavorazioni militare che pretendeva l’esecuzione di un ordine di servizio mai formalizzato dal Direttore del ‘Pirotecnico’ e, di conseguenza, invalido. Dopo l’intervento dei sanitari del 118, il dipendente, che ha accusato dolore allo sterno, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Le Segreterie Provinciali di Cgil, Cisl e Uil denunciano in una nota, “l’aggressione subita da un lavoratore dello Stabilimento’ di(Caserta) ad opera di un superiore“. I fatti si sarebbero verificati ieri 14 maggio. Secondo quanto raccontano i tre segretari Carmela Ciamillo (Cgil-Fp), Elio Ausilio (Cisl-Fp) e Domenico Izzo (Uilpa), “un caporeparto, nonché dirigente sindacale, si è sentito male in seguito ad un violento attacco verbale perpetrato da un capo lavorazioniche pretendeva l’esecuzione di un ordine di servizio mai formalizzato dal Direttore del ‘’ e, di conseguenza, invalido. Dopo l’intervento dei sanitari del 118, il dipendente, che ha accusato dolore allo sterno, ...

