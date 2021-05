Il Canada approva i vaccini per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni | è il primo paese al mondo

Leggi su cityroma

Il Canada è il primo Paese al mondo ad autorizzare l'uso del vaccino anti-Covid di Pfizer/Biontech per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Salute locale. La decisione, spiega il comunicato, è basata su studi clinici di fase 3 su soggetti di quella età. Il vaccino, ha spiegato un consigliere del Ministero, «è considerato sicuro ed efficace se usato in questa fascia più giovane». Il Canada ha deciso di ricorrere alla vaccinazione dei più giovani non tanto per il rischio che si ammalino, quanto per evitare che siano fonti di contagio per i soggetti più a rischio…