Calciomercato Roma, Mourinho vuole un portiere d’esperienza: occhi su Rui Patricio (Di sabato 15 maggio 2021) Calciomercato Roma: i giallorossi vanno a caccia di un portiere, con Rui Patricio che avrebbe superato Musso Una delle priorità di José Mourinho, una volta sedutosi sulla panchina della Roma, sarà quella di sistemare la porta giallorossa. Il tecnico portoghese vuole un estremo difensore d’esperienza e, secondo La Gazzetta dello Sport, l’uomo scelto sarebbe proprio un suo connazionale: Rui Patricio. Il portiere dei Wolves ha superato anche Juan Musso nelle preferenze giallorosse per due motivi: costa poco, circa 6-7 milioni avendo il contratto in scadenza nel 2022, e ha una grande esperienza internazionale avendo giocato oltre 90 presenze con il Portogallo. La Roma cederà così Fuzato, in prestito e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021): i giallorossi vanno a caccia di un, con Ruiche avrebbe superato Musso Una delle priorità di José, una volta sedutosi sulla panchina della, sarà quella di sistemare la porta giallorossa. Il tecnico portogheseun estremo difensoree, secondo La Gazzetta dello Sport, l’uomo scelto sarebbe proprio un suo connazionale: Rui. Ildei Wolves ha superato anche Juan Musso nelle preferenze giallorosse per due motivi: costa poco, circa 6-7 milioni avendo il contratto in scadenza nel 2022, e ha una grande esperienza internazionale avendo giocato oltre 90 presenze con il Portogallo. Lacederà così Fuzato, in prestito e ...

