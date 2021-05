Berlusconi sarà presto dimesso dal San Raffaele (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo l’ennesimo ricovero di Silvio Berlusconi, sono circolate numerose voci sul suo stato di salute. C’è chi addirittura ha affermato che il Cavaliere sarebbe in fin di vita. Ora, Licia Licia Ronzulli senatrice di Forza Italia e fedelissima di Berlusconi, ha affermato che sarà presto dimesso dal San Raffaele. Berlusconi era stato ricoverato lo scorso Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo l’ennesimo ricovero di Silvio, sono circolate numerose voci sul suo stato di salute. C’è chi addirittura ha affermato che il Cavaliere sarebbe in fin di vita. Ora, Licia Licia Ronzulli senatrice di Forza Italia e fedelissima di, ha affermato chedal Sanera stato ricoverato lo scorso

Advertising

petergomezblog : Berlusconi ricoverato, la senatrice Ronzulli: “Sta guarendo, sarà dimesso in questi giorni”. Zangrillo: “Tutti i mi… - rtl1025 : ?? 'Silvio #Berlusconi sarà dimesso in questi giorni'. Lo afferma la senatrice azzurra, Licia #Ronzulli - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi sarà dimesso presto dal San Raffaele dove è ricoverato dall'11 maggio scorso per una complicanza… - Billa42_ : Berlusconi sarà presto dimesso dal San Raffaele - Lux97335459 : RT @petergomezblog: Berlusconi ricoverato, la senatrice Ronzulli: “Sta guarendo, sarà dimesso in questi giorni”. Zangrillo: “Tutti i miei p… -