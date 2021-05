Ascolti TV 14 maggio: vince L'Isola dei Famosi con la lite tra Matteo e Ignazio (Di sabato 15 maggio 2021) Arrivano i dati auditel e share del Prime Time e del DayTime pomeridiano. In serata gli Ascolti tv hanno premiato Canale 5 con L'Isola dei Famosi mentre nel pomeriggio si è registrato un drastico flop per DayDreamer. La soap con Can Yaman sembra aver perso l'interesse del suo pubblico mentre, al contrario, Il Paradiso delle Signore continua a confermarsi come la soap più seguita dal pubblico italiano. Approfondiamo al meglio i risultati audience. Gli Ascolti tv del prime time premiano L'Isola dei Famosi La prima serata di ieri, venerdì 14 maggio, è stata vinta da L'Isola dei Famosi che ha intascato uno share del 16.7%. I quasi 2.8 milioni di spettatori hanno assistito all'eliminazione di Francesca la quale ha deciso di rimanere ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 15 maggio 2021) Arrivano i dati auditel e share del Prime Time e del DayTime pomeridiano. In serata glitv hanno premiato Canale 5 con L'deimentre nel pomeriggio si è registrato un drastico flop per DayDreamer. La soap con Can Yaman sembra aver perso l'interesse del suo pubblico mentre, al contrario, Il Paradiso delle Signore continua a confermarsi come la soap più seguita dal pubblico italiano. Approfondiamo al meglio i risultati audience. Glitv del prime time premiano L'deiLa prima serata di ieri, venerdì 14, è stata vinta da L'deiche ha intascato uno share del 16.7%. I quasi 2.8 milioni di spettatori hanno assistito all'eliminazione di Francesca la quale ha deciso di rimanere ...

Silvia284ever : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 14 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.897.000 di telespettatori e il 16.7% di share. ???? https://t.co… - tepetaklakek : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 14 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.897.000 di telespettatori e il 16.7% di share. ???? https://t.co… - demomelek : #DayDreamer Ascolti 14 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.897.000 di telespettatori e il 16.7% di share. ???? - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri li trovate qui ?? - TV_Italiana : L'#Isola dei Famosi a rischio eliminazione? ?? Continuano gli ascolti bassi per il reality condotto da Ilary Blasi… -