«This is Us»: la sesta stagione sarà l'ultima (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo una quinta stagione girata con grandissima fatica e interrotta a più riprese per via del Covid, la NBC spezza i cuori dei suoi spettatori e annuncia che il prossimo ciclo di episodi di This is Us, previsto tra l'autunno del 2021 e la primavera del 2022, sarà l'ultimo. Ad anticipare la notizia è stato Hollywood Reporter che ha, quindi, trovato conferma nelle parole del creatore della serie Dan Fogelman che aveva sempre previsto che la storia si dipanasse in sei stagioni. Nel 2019 This is Us era stato rinnovato direttamente per altre tre stagioni per permettere, in questi anni, agli sceneggiatori di pianificare in maniera coerente la storia dei Pearson senza aprire troppe parentesi che sarebbero state destinate a rimanere in sospeso, senza una risoluzione.

