Surface Laptop 4, recensione. Microsoft fa centro (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nuovo notebook Microsoft sembra identico al modello dello scorso anno, ma nella versione con processore Ryzen è veloce, consuma poco ed è silenzioso. Un'ottima tastiera e uno schermo eccellente chiudono il cerchio, e contribuiscono a creare un eccellente portatile Windows.... Leggi su dday (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nuovo notebooksembra identico al modello dello scorso anno, ma nella versione con processore Ryzen è veloce, consuma poco ed è silenzioso. Un'ottima tastiera e uno schermo eccellente chiudono il cerchio, e contribuiscono a creare un eccellente portatile Windows....

Advertising

Digital_Day : Surface Laptop ha davvero tutto, incluso un prezzo forse un po' alto. Ma li vale - smartmikeoffert : Microsoft Surface Laptop 3, 13.5' ? 999,00€ anziché 1.499,00€ ?? ?? - lucatremolada : Surface Laptop 4, il design non cambia, migliorano autonomia e prestazioni Ottimo il display, super la batteria. Ab… - Nova24Tec : Surface Laptop 4, il design non cambia, migliorano autonomia e prestazioni Ottimo il display, super la batteria. Ab… - chidambara09 : RT @PrjCommunity: Scopri come il nuovo Laptop 4 ti permette di lavorare più produttivamente e in tutta sicurezza con #Windows10 e #Microsof… -