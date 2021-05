Scoperta eccezionale | resti di uomini di Neanderthal al Circeo

Leggi su cityroma

(Di venerdì 14 maggio 2021) La grotta Guattari è un sito preistorico situato nel Lazio, nella parte orientale del promontorio del, uno dei parchi nazionali italiani più antichi di sempre. È in corso una nuova campagna di scavo, condotta dalla soprintendenza archeologica delle province di Latina e Frosinone, in collaborazione con l’Università di Tor Vergata. Archeologi, paleontologi, antropologi ed esperti vari sono già all’opera dall’ottobre 2020: verso i confini temporali e in un viaggio affascinante lungo oltre 100 mila anni, tra reperti e misteri. Un ritorno al passato, dunque, in un territorio abitato daglidi. Si tratta di un territorio esteso dove si trovavano vaste terre coltivate, tane e ripari per scaldarsi e difendersi dagli animali feroci o per affilare le armi con le quali cacciarli. La nuova straordinaria ...