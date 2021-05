Salvini: «Lamorgese non è in grado di controllare chi entra e chi esce dall’Italia. Meloni? Mai litigato» (Di venerdì 14 maggio 2021) L’immigrazione, le riaperture, i rapporti con gli alleati, Giorgia Meloni in testa. Arrivando a Catania, dove oggi è attesa la decisione del Gup sul caso Gregoretti, Matteo Salvini ha chiarito di aspettarsi «giustizia con la g maiuscola» di fronte ad atti del processo dai quali si delinea «un romanzo fantasy assolutamente imbarazzante». L’incontro con i giornalisti fuori dall’aula bunker, però, è stato anche l’occasione per fare il punto su alcuni dei dossier politici più caldi. A partire proprio dal tema degli sbarchi, che sotto la gestione Lamorgese proseguono senza sosta e che la notte appena trascorsa hanno fatto registrare 41 nuovi arrivi in una Lampedusa già al collasso. E che sono il cuore dello stesso processo che il leader della Lega si trova ad affrontare. «Lamorgese non in grado di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) L’immigrazione, le riaperture, i rapporti con gli alleati, Giorgiain testa. Arrivando a Catania, dove oggi è attesa la decisione del Gup sul caso Gregoretti, Matteoha chiarito di aspettarsi «giustizia con la g maiuscola» di fronte ad atti del processo dai quali si delinea «un romanzo fantasy assolutamente imbarazzante». L’incontro con i giornalisti fuori dall’aula bunker, però, è stato anche l’occasione per fare il punto su alcuni dei dossier politici più caldi. A partire proprio dal tema degli sbarchi, che sotto la gestioneproseguono senza sosta e che la notte appena trascorsa hanno fatto registrare 41 nuovi arrivi in una Lampedusa già al collasso. E che sono il cuore dello stesso processo che il leader della Lega si trova ad affrontare. «non indi ...

Advertising

robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Salvini: «Lamorgese non è in grado di controllare chi entra e chi esce dall’Italia. Meloni? Mai litigato» - SecolodItalia1 : Salvini: «Lamorgese non è in grado di controllare chi entra e chi esce dall’Italia. Meloni? Mai litigato»… - rinaldodinino : @agorarai @LiaQuartapelle PD+M5S screditati e delegittimati per aver permesso che SALVINI venisse processato per av… - m1marisa : RT @GiancarloDeRisi: Migranti. Draghi: 'Nessuno deve essere lasciato solo nelle acque territoriali italiane'. Allora qual è il segreto? Ce… -