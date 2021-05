No alla sospensione della squalifica, Schwazer dice addio alle Olimpiadi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Alex Schwazer non potrà partecipare alle Olimpiadi di Tokyo perché il Tribunale federale svizzero non ha concesso la sospensione della squalifica di 8 anni. Lo apprende l'AGI da un documento del Tribunale federale svizzero dell'11 maggio a firma del giudice presidente Kiss. Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Alexnon potrà parteciparedi Tokyo perché il Tribunale federale svizzero non ha concesso ladi 8 anni. Lo apprende l'AGI da un documento del Tribunale federale svizzero dell'11 maggio a firma del giupresidente Kiss.

