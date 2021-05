Nei centri vaccinali si prosegue a ritmo regolare nel fine settimana (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Asl Salerno comunica che le attività nei centri vaccinali proseguiranno regolarmente per tutto il week end. Si procederà a vaccinare a ritmi sostenuti in tutti gli hub, come testimonia la media delle 10000 vaccinazioni giornaliere nei centri di Salerno e provincia. Intanto, in Campania sono 1.656.993 i vaccinati con la prima dose. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania. Di questi 622.370 hanno ricevuto anche la seconda dose. Il totale delle somministrazioni ammonta a 2.279.363. I dati sono aggiornati alle 12 di oggi. Gli operatori sanitari vaccinati sono al 99,28% (186.497); personale non sanitario è al 98,45% (36.324); gli over 80 al 100% (370.945); gli over 80 non deambulanti al 73,46% (57.788); gli ospiti delle Rsa al 97,57% (15.945); i fragili sono al 81,82% (519.465); personale scuola e università al 90,23% ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Asl Salerno comunica che le attività neiproseguiranno regolarmente per tutto il week end. Si procederà a vaccinare a ritmi sostenuti in tutti gli hub, come testimonia la media delle 10000 vaccinazioni giornaliere neidi Salerno e provincia. Intanto, in Campania sono 1.656.993 i vaccinati con la prima dose. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania. Di questi 622.370 hanno ricevuto anche la seconda dose. Il totale delle somministrazioni ammonta a 2.279.363. I dati sono aggiornati alle 12 di oggi. Gli operatori sanitari vaccinati sono al 99,28% (186.497); personale non sanitario è al 98,45% (36.324); gli over 80 al 100% (370.945); gli over 80 non deambulanti al 73,46% (57.788); gli ospiti delle Rsa al 97,57% (15.945); i fragili sono al 81,82% (519.465); personale scuola e università al 90,23% ...

Advertising

reportrai3 : Una volta rieducati nei centri di detenzione, gli uiguri sono spediti nelle fabbriche della Cina orientale, in prog… - Giorgiolaporta : #Londra non è #Lampedusa: o hai i documenti in regola o finisci nei centri di detenzione e rispedito a casa. Quando… - matteosalvinimi : Con le associazioni (Ancd, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc, Federdistribuzione), per la riapertura… - GiarreViva : RT @annamariaguarda: Popolo di santi, eroi e navigator(s)... Navigator, previsti 11.600 posti nei centri per l'impiego dopo il 2021 - Il So… - MsLuceGuida : RT @Dischivolanti: Ah, non si dice più 'ospitati nei centri di accoglienza', @repubblica? -