Milano, 14 maggio 2021 - Una diciannovenne di origine filippina è stata denunciata ieri sera dai carabinieri per essere uscita di casa nonostante fosse risultata positiva al Covid il 12 maggio e fosse ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano positiva Milano, è positiva al Covid ma esce di casa: denunciata Milano, 14 maggio 2021 - Una diciannovenne di origine filippina è stata denunciata ieri sera dai carabinieri per essere uscita di casa nonostante fosse risultata positiva al Covid il 12 maggio e fosse ...

