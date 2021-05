Marc Marquez: 'Non posso prendere troppi rischi, la salute viene prima' (Di venerdì 14 maggio 2021) Trapela una certa cautela dalle parole di Marc Marquez dopo la seconda sessione di prove libere: "Al momento non ho molto feeling con la moto, per questa ragione oggi non abbiamo forzato - dichiara il ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 maggio 2021) Trapela una certa cautela dalle parole didopo la seconda sessione di prove libere: "Al momento non ho molto feeling con la moto, per questa ragione oggi non abbiamo forzato - dichiara il ...

