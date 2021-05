LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: risultati FP1, Bagnaia bene con la pioggia, Rossi fuori dai 10. FP2 alle 14.10 (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 1 DEL GP DI Francia DI MotoGP risultati E CLASSIFICA FP1 GP Francia MotoGP CANCELLATO IL GP DI FINLANDIA: CAMBIA IL CALENDARIO MotoGP CON DUE GARE IN AUSTRIA 10.50 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 14.10 per le FP2. A più tardi. 10.49 risultati e classifica FP1. 1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 308.7 1’38.007 2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 308.7 1’39.488 1.481 / 1.481 3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.6 1’40.069 2.062 / 0.581 4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.115 2.108 / 0.046 5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.121 2.114 / 0.0066 32 Lorenzo SAVADORI ITA ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 1 DEL GP DIDIE CLASSIFICA FP1 GPCANCELLATO IL GP DI FINLANDIA: CAMBIA IL CALENDARIOCON DUE GARE IN AUSTRIA 10.50 Grazie per averci seguito, appuntamento14.10 per le FP2. A più tardi. 10.49e classifica FP1. 1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 308.7 1’38.007 2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 308.7 1’39.488 1.481 / 1.481 3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.6 1’40.069 2.062 / 0.581 4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.115 2.108 / 0.046 5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.121 2.114 / 0.0066 32 Lorenzo SAVADORI ITA ...

