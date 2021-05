Israele lancia offensiva notturna contro Gaza | la Striscia sotto assedio | ma non scatta l' invasione

(Di venerdì 14 maggio 2021) Forze israeliane aeree e terrestri colpiscono con massicci bombardamenti: centrati 150 obiettivi di Hamas. L'Esercito: nessun soldato ha varcato il confine. Hamas risponde con 50 razzi sulle città della costa, gran parte intercettati dallo scudo antimissile 'Iron dome'. Quasi 400 arresti per le violenze tra israeliani e arabi. Finora sono morti 115 palestinesi e 7 israeliani

L'attacco adè stato programmato da tempo, così come le manifestazioni di violenza a Gerusalemme. Hamas ha accumulato migliaia di razzi, in gran parte forniti dall'Iran, e lida basi ...Il primo ministro ha detto chedeve affrontare una lotta su due fronti, i combattimenti a Gaza e i conflitti tra ebrei e arabi all'interno del paese. Ha promesso di ristabilire la legge e l'...Scontri fra Israele e palestinesi: sale il bilancio delle vittime nei territori contesi mentre si intensificano il lancio di razzi verso le città israeliani e i raid delle forze armate ...Avevano annunciato l’invasione via aria e terra della Striscia di Gaza, riportando alla memoria la sanguinosa operazione Protective Edge del 2014. Ma un’ora dopo, intorno alle 1 di notte, l’esercito d ...