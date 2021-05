Il principe Harry ha voluto evitare che i figli soffrano del «ciclo genetico di sofferenza» passatogli da Carlo (Di venerdì 14 maggio 2021) Se a Buckingham Palace pensavano di aver visto il peggio con l’intervista dei Sussex a Oprah e le accuse di razzismo alla famiglia reale lo scorso marzo, si sbagliavano di grosso. Il principe Harry ha riservato altre, esplosive ammissioni a Dax Shepard, del podcast Armchair Experts, in un’intervista rilasciata per promuovere la sua nuova serie televisiva sulla salute mentale, prodotta in collaborazione con la Winfrey. Un’altra, lunga conversazione in cui, a poche settimane dai funerali di Filippo, il principe ha lanciato pesanti accuse al padre Carlo, criticandolo per averlo trattato nello stesso modo in cui era stato trattato lui da giovane a corte. L'evoluzione del ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) Se a Buckingham Palace pensavano di aver visto il peggio con l’intervista dei Sussex a Oprah e le accuse di razzismo alla famiglia reale lo scorso marzo, si sbagliavano di grosso. Ilha riservato altre, esplosive ammissioni a Dax Shepard, del podcast Armchair Experts, in un’intervista rilasciata per promuovere la sua nuova serie televisiva sulla salute mentale, prodotta in collaborazione con la Winfrey. Un’altra, lunga conversazione in cui, a poche settimane dai funerali di Filippo, ilha lanciato pesanti accuse al padre, criticandolo per averlo trattato nello stesso modo in cui era stato trattato lui da giovane a corte. L'evoluzione del ...

Advertising

infoitcultura : Il principe Harry chiamerà sua figlia Philippa? - infoitcultura : Il principe Harry: «La mia vita a Buckingham Palace? A metà tra uno zoo e il Truman Show» - infoitcultura : Principe Harry, altra vulcanica intervista: “Il mio passato? Come in uno zoo” - infoitcultura : Principe Harry, una nuova intervista bomba: 'La mia vita a corte? Come il Truman Show' - infoitcultura : Harry e l'incubo della vita da principe: “Ero come in uno zoo, oggi sono libero” -