(Di venerdì 14 maggio 2021) Caso, Matteoè appena arrivato all’aula bunker Bicocca di Catania dove oggi è attesa la decisione dell’udienza preliminare. “Ho letto lema è”, ha commentato il leader della Lega, accompagnato dal suo legale, l’avvocata Giulia Bongiorno. Il Gup Nunzio Sarpietro si ritirerà in camera di consiglio e deciderà se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere peraccusato di sequestro di persona per avere lasciato sulla nave, nel luglio del 2019, 131 migranti. La Procura nella scorsa udienza ha chiesto il non luogo a procedere. Chiesto anche dalla difesa di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, MATTEO SALVINI DOMANI A CATANIA: VADO SERENO A PROCESSO, MA LA GIUSTIZIA VA RIFORMATA ANCHE CON I… - LegaSalvini : CASO #GREGORETTI, #SALVINI RISCHIA IL BIS. DOMANI LA DECISIONE SUL RINVIO A GIUDIZIO - LegaSalvini : GREGORETTI, SALVINI A PROCESSO A CATANIA, 'SONO TRANQUILLO' | - italiaserait : Gregoretti, Salvini: “Accuse romanzo fantasy imbarazzante” - infoitinterno : Gregoretti, oggi la decisione del gup di Catania: processo o no per Matteo Salvini? -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoretti Salvini

...dell'Interno e leader della Lega Matteo, che sara' in aula accompagnato dal suo legale, l'avvocato Giulia Bongiorno. Il caso e' quello dei 131 migranti lasciati a bordo della nave, ...a processo?/ Gup Catania decide domani: Pm "non fu sequestro" Nei prossimi mesi, dunque, lo scenario nella coalizione moderata è destinato a cambiare profondamente. Ed è ...Catania, 14 mag. (Adnkronos) – “La ministra Lamorgese in questi due anni ha dimostrato di non essere in grado di controllare chi entra e chi esce dall’Italia, il nostro interlocutore è Draghi”. Lo ha ...Il leader della Lega Matteo Salvini è appena arrivato all'aula bunker Bicocca di Catania dove oggi è attesa la decisione dell'udienza preliminare a Catania sul caso Gregoretti.