Ghostrunner 2 arriverà su PC | PlayStation 5 e Xbox Series X|SHDblog it

Advertising

HDblog : Ghostrunner 2 arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S - IGNitalia : 505 Games e One More Level hanno svelato lo sviluppo di #Ghostrunner2: il secondo capitolo arriverà su PC e console… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghostrunner arriverà

Raffaele Galante , co - CEO di Digital Bros, in concomitanza con l'annuncio del gioco, ha tenuto a precisare che2 sarà un videogioco emozionante e coinvolgente che saprà entusiasmare sia ...A pochi mesi dall'arrivo del primo capitolo e dall' acquisizione dei diritti del franchise , 505 Games ha annunciato2 , in sviluppo presso One More Level. Il titolosolo su next - gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X - S , oltre che su PC . Al momento non è stato svelato il periodo d'...