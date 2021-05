Gangi (WindTre): “Per far fronte al cambiamento puntare su talenti e formazione” (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA – “La pandemia ha determinato una vera e propria metamorfosi nelle aziende, fondata sul paradigma della digitalizzazione. Per far fronte a questa trasformazione è indispensabile investire sulla formazione continua in modo che le competenze delle persone siano sempre aggiornate e in linea con la velocità del cambiamento tecnologico”. Lo ha affermato Rossella Gangi, direttrice Human Resources di WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, intervenuta all’appuntamento “Come cambierà il ruolo delle aziende nel mondo che verrà”. La manager ha sottolineato, in particolare, l’importanza del programma DFactor, “progetto di upskilling rivolto a tutto il personale con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali, lanciato da WindTre proprio per preparare le persone ai ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA – “La pandemia ha determinato una vera e propria metamorfosi nelle aziende, fondata sul paradigma della digitalizzazione. Per fara questa trasè indispensabile investire sullacontinua in modo che le competenze delle persone siano sempre aggiornate e in linea con la velocità deltecnologico”. Lo ha affermato Rossella, direttrice Human Resources di, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, intervenuta all’appuntamento “Come cambierà il ruolo delle aziende nel mondo che verrà”. La manager ha sottolineato, in particolare, l’importanza del programma DFactor, “progetto di upskilling rivolto a tutto il personale con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali, lanciato daproprio per preparare le persone ai ...

