«Friends: The Reunion» ha una data di uscita (e c'è anche Lady Gaga) (Di venerdì 14 maggio 2021) Se ne è parlato talmente tanto che, ormai, sembrava quasi una leggenda metropolitana, una voce riportata dai giornali solo per illuderci di qualcosa che non sarebbe mai accaduta davvero. Invece, stavolta, è tutto vero: la reunion di Friends ha finalmente una data di uscita, ed è il 27 maggio. Sarà allora che gli abbonati a HBO Max potranno vedere The One Where They Get Back Together, l'episodio speciale che rivedrà i sei protagonisti della serie a 17 anni dall'addio al pubblico, uno dei più seguiti nella storia della televisione statunitense. Come sappiamo, l'episodio speciale di Friends non è un «unscripted», ossia una puntata sequel della serie originale, ma una vera e propria reunion che vedrà gli attori mettere di nuovo piede nello Stage 24 dei Warner Studios di Burbank, lo studio che ha ospitato tutte e dieci le stagioni di Friends, per dare vita a uno spettacolo di cui, per ora, sappiamo ancora pochissimo. https://www.youtube.com/watch?v=MedRN92V6lE

