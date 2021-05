Dal 16 maggio stop alla quarantena per chi viene dai paesi Ue (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che prevede l’ingresso dai paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini quarantena. Lo comunica il Ministero della Salute. Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile. “Con altra ordinanza si rafforzano i voli Covid tested - spiega una nota - estendendone la sperimentazione agli aeroporti di Venezia e Napoli, oltre a Milano e Roma e ampliando i paesi di provenienza a Canada, Giappone, Emirati arabi uniti, oltre agli Stati Uniti”. Le ordinanze sono vigenti dal 16 maggio. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che prevede l’ingresso daidell’Unione europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini. Lo comunica il Ministero della Salute. Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile. “Con altra ordinanza si rafforzano i voli Covid tested - spiega una nota - estendendone la sperimentazione agli aeroporti di Venezia e Napoli, oltre a Milano e Roma e ampliando idi provenienza a Canada, Giappone, Emirati arabi uniti, oltre agli Stati Uniti”. Le ordinanze sono vigenti dal 16

