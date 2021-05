Coni | Malagò | ' invito permanente in Giunta a Petrucci e Chimenti'

(Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "La primasarà martedì 20 a Roma dove proporrò la portabandiera alla delegazione di Tokyo e ci sarà unper Gianniche completa i presidenti delcon Franco Carraro e Mario Pescante in. Sono molto felice che ci sia anche lui, che penso sia una delle persone che hanno fatto la storia dello sport, che sono sagge e possono dare dei consigli e sono un valore aggiunto; e una Francoper la sua storia, per quello che ha fatto, per riconoscenza e soprattutto perché completa questo meraviglioso gruppo di saggi con Mario, Franco e Gianni, che saranno costantemente coinvolti per esprimere una loro opinione nei lavori della". Lo ha detto il presidente ...

virginiaraggi : Congratulazioni a Giovanni Malagò, confermato presidente del Coni. Lo sport deve ripartire e Roma farà la sua parte… - ADeLaurentiis : Complimenti all'amico Giovanni Malagò trionfalmente rieletto per la terza volta Presidente del CONI. Buon lavoro Giovanni! #ADL

Valerio Piccioni per la Gazzetta dello Sporteletto per la terza volta alla presidenzaVince Giovanni. Anzi, stravince. A braccia alzate con i suoi 55 voti, lasciando a 13 Renato Di Rocco, mentre un consenso va ad Antonella Bellutti. Per lui ...Il presidente Massimo Ferrero e tutta l'U. C. Sampdoria si complimentano con Giovanniper la seconda rielezione a presidente dele gli augurano un buon lavoro per il suo mandato fino al 2024. Contestualmente, il club si congratula anche con l'ex atleta olimpionica Silva ...