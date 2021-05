Bonus vacanze, verso la proroga di utilizzo con il dl Sostegni bis (Di venerdì 14 maggio 2021) Cambia il Bonus vacanze. La misura potrebbe essere allargata rendendo possibile chiedere sconti anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator. La novità dovrebbe essere inserita nel dl ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) Cambia il. La misura potrebbe essere allargata rendendo possibile chiedere sconti anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator. La novità dovrebbe essere inserita nel dl ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus vacanze Si allarga il bonus vacanze, sconti anche in agenzie di viaggio Cambia il bonus vacanze. La misura, finanziata lo scorso anno con 2,6 miliardi, è stata in larga parte inutilizzata e ora si punta ad allargarla rendendo possibile chiedere sconti direttamente nelle agenzie di ...

Bonus vacanze, verso la proroga di utilizzo con il dl Sostegni bis Cambia il bonus vacanze. La misura potrebbe essere allargata rendendo possibile chiedere sconti anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator. La novità dovrebbe essere inserita nel dl Sostegni bis. ...

Dal 16 maggio stop alla quarantena per i turisti Ue Il ministro Speranza firma una nuova ordinanza: “Dal 16 maggio stop quarantena da Paesi Ue”. Attesi 26 milioni di turisti stranieri Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza ...

