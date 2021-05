Afghanistan, Consiglio supremo difesa: “Rientro nostri soldati avvenga in massima sicurezza” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il “Rientro dei nostri soldati dall’Afghanistan, nel rispetto delle decisioni dell’Alleanza Atlantica, dovrà avvenire in una cornice di massima sicurezza, secondo i piani elaborati in accordo con gli alleati. L’Italia e la Comunità Internazionale continueranno a sostenere il Paese, sotto il profilo della cooperazione allo sviluppo, per consolidare i progressi compiuti”. E’ quanto si legge nella nota diffusa dal Colle al termine della riunione del Consiglio supremo di difesa presieduto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Iraq, Italia continuerà a contribuire per stabilità regione Nella nota si legge inoltre che, “in Iraq, è necessario continuare ad operare, assieme al governo e alle Istituzioni del Paese, al fine di garantire ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021) Il “deidall’, nel rispetto delle decisioni dell’Alleanza Atlantica, dovrà avvenire in una cornice di, secondo i piani elaborati in accordo con gli alleati. L’Italia e la Comunità Internazionale continueranno a sostenere il Paese, sotto il profilo della cooperazione allo sviluppo, per consolidare i progressi compiuti”. E’ quanto si legge nella nota diffusa dal Colle al termine della riunione deldipresieduto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Iraq, Italia continuerà a contribuire per stabilità regione Nella nota si legge inoltre che, “in Iraq, è necessario continuare ad operare, assieme al governo e alle Istituzioni del Paese, al fine di garantire ...

Advertising

preuniop : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto oggi la riunione del Consiglio Supremo di Difesa.… - pixel_di : RT @LaStampa: Il Consiglio Superiore di Difesa: “Il rientro dei soldati in Italia dall’Afghanistan avverrà nella massima sicurezza” https:/… - liberenotizie : Afghanistan, Consiglio supremo difesa: 'Rientro nostri soldati avvenga in massima sicurezza'. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Afghanistan, Consiglio supremo difesa: 'Rientro nostri soldati avvenga in massima sicurezza' - - LaStampa : Il Consiglio Superiore di Difesa: “Il rientro dei soldati in Italia dall’Afghanistan avverrà nella massima sicurezz… -