Verso l’addio all’indice Rt. Sarà rimpiazzato dai ricoveri. Tavolo Stato-Regioni per ridefinire i parametri di rischio (Di giovedì 13 maggio 2021) Sul Tavolo della Conferenza Stato-Regioni la revisione dei parametri per definire il colore delle Regioni, il cui sistema a fasce di rischio non è Stato toccato ma potrebbe essere ridotto a tre soli range. Lunedì verranno invece ridefiniti gli indici di calcolo, in particolar modo sul superamento dell’indice Rt come parametro determinante nell’attribuire il colore alle Regioni. L’indice Rt che misura la velocità di diffusione del contagio, attraVerso algoritmi e calcoli su dati rilevati in un determinato periodo di tempo, non viene più considerato efficace dai governatori regionali che chiedono di considerare, alla luce dell’attenuazione della curva pandemica e dall’aumento della percentuale della popolazione vaccinata, come dirimente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Suldella Conferenzala revisione deiper definire il colore delle, il cui sistema a fasce dinon ètoccato ma potrebbe essere ridotto a tre soli range. Lunedì verranno invece ridefiniti gli indici di calcolo, in particolar modo sul superamento dell’indice Rt come parametro determinante nell’attribuire il colore alle. L’indice Rt che misura la velocità di diffusione del contagio, attraalgoritmi e calcoli su dati rilevati in un determinato periodo di tempo, non viene più considerato efficace dai governatori regionali che chiedono di considerare, alla luce dell’attenuazione della curva pandemica e dall’aumento della percentuale della popolazione vaccinata, come dirimente ...

Advertising

LAROMA24 : Savorani verso l'addio: seguirà Fonseca in un nuovo club #AsRoma - infoitsport : Calciomercato Juventus, attaccante verso l’addio | Incontro con il club - infoitsport : Inter, Conte verso l'addio? Spunta una pretendente per l'ex Juventus - TUTTOJUVE_COM : Inter, Conte verso l'addio? Spunta una pretendente per l'ex Juventus - zazoomblog : Calciomercato Juventus attaccante verso l’addio Incontro con il club - #Calciomercato #Juventus #attaccante -

Ultime Notizie dalla rete : Verso l’addio Le regioni premono, verso l'addio alle 3T Il Manifesto