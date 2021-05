Rachel e Monica, Grace e Frankie e le recenti Kate e Tully di L'estate in cui imparammo a volare. Quanto ci hanno aiutato a stare meglio? (Di giovedì 13 maggio 2021) Un’amicizia può essere più importante di un amore, ce lo insegna la vita e ce lo raccontano le serie tv. Ecco dunque le 15 coppie di amiche storiche e nuove delle serie tv, giovani e âgée, che abbiamo invidiato, quelle indissolubili e che subiscono scossoni e poi si riprendono. Quelle che si dicono addio e nonostante ciò non si lasciano mai. Tutte le più belle coppie di amiche delle serie tv guarda le foto Come Meredith e Christina di Grey’s Anatomy, Monica e Rachel di Friends e Brenda e Kelly di Beverly Hills 90210. Insomma coppie che non si dimenticano. Ma ci sono ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 maggio 2021) Un’amicizia può essere più importante di un amore, ce lo insegna la vita e ce lo raccontano le serie tv. Ecco dunque le 15 coppie di amiche storiche e nuove delle serie tv, giovani e âgée, che abbiamo invidiato, quelle indissolubili e che subiscono scossoni e poi si riprendono. Quelle che si dicono addio e nonostante ciò non si lasciano mai. Tutte le più belle coppie di amiche delle serie tv guarda le foto Come Meredith e Christina di Grey’s Anatomy,di Friends e Brenda e Kelly di Beverly Hills 90210. Insomma coppie che non si dimenticano. Ma ci sono ...

