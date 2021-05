Odio Max Allegri perché ha la cazzimma toscana (Di giovedì 13 maggio 2021) Ho notato che questo nobile sito, che pazientemente ospita le mie ciarle, ha scelto il prossimo allenatore del Napoli: Max Allegri di anni 54 da Livorno, cinque scudetti con la Juve, cominciando a vincere sfruttando la squadra di Conte, che aveva già vinto tre campionati e gli lasciò in eredità l’imperforabile difesa Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, e poi Beppe Marotta gli regalò negli anni Morata (20 milioni), Alex Sandro (26), Cuadrado (34), Mandzukic (19), Dybala (32), Benatia (17), Pjanic (32), Higuain (90), Pjaca (23), Douglas Costa (46) Matuidi (20), Szczesny (12), Bernardeschi (40), Bentancur (9,5), Cristiano Ronaldo (100) per la bella cifra, nel quinquennio vittorioso, di 521 milioni. Exor iniuria verbis. Exor è l’holding della famiglia Agnelli che pompa danaro nella Juve. Ovviamente Allegri aveva già vinto uno scudetto col Milan di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) Ho notato che questo nobile sito, che pazientemente ospita le mie ciarle, ha scelto il prossimo allenatore del Napoli: Maxdi anni 54 da Livorno, cinque scudetti con la Juve, cominciando a vincere sfruttando la squadra di Conte, che aveva già vinto tre campionati e gli lasciò in eredità l’imperforabile difesa Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, e poi Beppe Marotta gli regalò negli anni Morata (20 milioni), Alex Sandro (26), Cuadrado (34), Mandzukic (19), Dybala (32), Benatia (17), Pjanic (32), Higuain (90), Pjaca (23), Douglas Costa (46) Matuidi (20), Szczesny (12), Bernardeschi (40), Bentancur (9,5), Cristiano Ronaldo (100) per la bella cifra, nel quinquennio vittorioso, di 521 milioni. Exor iniuria verbis. Exor è l’holding della famiglia Agnelli che pompa danaro nella Juve. Ovviamenteaveva già vinto uno scudetto col Milan di ...

