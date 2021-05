LIVE Schio-Venezia 51-52, Serie A1 basket femminile in DIRETTA: sorpasso Reyer nel terzo quarto! (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE terzo QUARTO: Schio-Venezia 51-52 51-52 Palleggio, arresto e tiro di Attura! PRIMO sorpasso Reyer! Timeout Schio. 51-50 PAN ON FIRE! Altra bomba dell’azzurra, la Reyer ritorna a strettissimo contatto. 51-47 Altra tripla di Francesca Pan! Venezia sul -4! 51-44 Palleggio, arresto e tiro molto ben eseguito da Penna. 51-42 2/2 ai liberi per Mestdagh. 49-42 Tripla di Pan! 49-39 Il piazzato di Gruda ristabilisce la doppia cifra di margine per il Famila. 47-39 Andre ancora a segno dalla media distanza. 45-39 Fagbenle lavora di fisico sotto le plance e segna il nuovo -6. 45-37 Palleggio, arresto e tiro di Andre. 43-37 Howard ricomincia da dove aveva finito: già 13 punti per ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINEQUARTO:51-52 51-52 Palleggio, arresto e tiro di Attura! PRIMO! Timeout. 51-50 PAN ON FIRE! Altra bomba dell’azzurra, laritorna a strettissimo contatto. 51-47 Altra tripla di Francesca Pan!sul -4! 51-44 Palleggio, arresto e tiro molto ben eseguito da Penna. 51-42 2/2 ai liberi per Mestdagh. 49-42 Tripla di Pan! 49-39 Il piazzato di Gruda ristabilisce la doppia cifra di margine per il Famila. 47-39 Andre ancora a segno dalla media distanza. 45-39 Fagbenle lavora di fisico sotto le plance e segna il nuovo -6. 45-37 Palleggio, arresto e tiro di Andre. 43-37 Howard ricomincia da dove aveva finito: già 13 punti per ...

