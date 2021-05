LIVE – Cittadella-Brescia in ritardo: problema al var nel playoff (DIRETTA) (Di giovedì 13 maggio 2021) Poteva iniziare in modo migliore l’avventura del Var nel primo turno dei playoff di Serie B. La partita tra Cittadella e Brescia, sesta contro settima, è slittata di pochi minuti a causa di un problema al Var che ha costretto le due squadre a scendere in campo e ad aspettare un po’ prima di dare il via alla partita. Riscaldamento prolungato e qualche attesa di troppo. Poi il via libera per un match che vale una stagione e soprattutto la possibilità di continuare a coltivare il sogno promozione. AGGIORNAMENTI Ore 18:12 Il Brescia è tornato negli spogliatoi. Il Cittadella si riscalda in campo Ore 18:10 Secondo quanto riporta Dazn, ci sono problemi anche per le comunicazioni tra gli arbitri. TABELLONE SEGUI IL LIVE SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Poteva iniziare in modo migliore l’avventura del Var nel primo turno deidi Serie B. La partita tra, sesta contro settima, è slittata di pochi minuti a causa di unal Var che ha costretto le due squadre a scendere in campo e ad aspettare un po’ prima di dare il via alla partita. Riscaldamento prolungato e qualche attesa di troppo. Poi il via libera per un match che vale una stagione e soprattutto la possibilità di continuare a coltivare il sogno promozione. AGGIORNAMENTI Ore 18:12 Ilè tornato negli spogliatoi. Ilsi riscalda in campo Ore 18:10 Secondo quanto riporta Dazn, ci sono problemi anche per le comunicazioni tra gli arbitri. TABELLONE SEGUI ILSportFace.

