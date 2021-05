Impiegata ruba un milione e mezzo alla cooperativa per comprarsi scarpe, borse e auto di lusso: lavoratori licenziati (Di giovedì 13 maggio 2021) E' successo alla Roc ricambi di Borgo Vercelli, ora sul lastrico e in liquidazione: la contabile, 28 anni, denunciata per furto aggravato Leggi su repubblica (Di giovedì 13 maggio 2021) E' successoRoc ricambi di Borgo Vercelli, ora sul lastrico e in liquidazione: la contabile, 28 anni, denunciata per furto aggravato

