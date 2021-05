Grey’s Anatomy 17×15 | svelata la trama dell’ultimo episodio di Jackson e il primo con Meredith sveglia

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo l’annuncio che Jesse Williams sta per lasciare la serie, ecco il promo e ladiche mostrano l’addio del personaggio dial Grey Sloan Memorial Hospital. La reunion con April e la decisione di andare insieme a Boston per gestire i progetti solidali della Fondazione Fox sono il pretesto per l’uscita di scena del chirurgo estetico allievo di Mark Sloan, presente ininterrottamente nelle ultime 11 stagioni del medical drama. L’addio di Jesse Williams si consumerà in, in onda il prossimo 20 maggio su ABC (in Italia, su Fox, a giugno): inevitabilmente ladell’sarà incentrata sulle sue dimissioni dall’ospedale e sui saluti ai colleghi, carichi di ...