Gli italiani e il mattone | meno investimenti e più acquisti migliorativi

(Di giovedì 13 maggio 2021) foto TecnocasaMILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate nel 2019 e nel 2020 attraverso le agenzie affiliate in Italia. L’indagine evidenzia un calo della percentuale diper investimento, si passa infatti dal 17,9% del 2019 al 16,5% del 2020. Il ribasso evidenzia come le problematiche legate all’emergenza sanitaria in corso abbiano frenato questo tipo di, sia per quanto riguarda le tipologie da mettere a reddito sia per le soluzioni da destinare agli affitti turistici. Per quanto riguarda l’età degli acquirenti si rileva un aumento della percentuale nella fascia compresa tra 18 e 34 anni, mentre diminuisce la componente di acquirenti che hanno 65 anni ed oltre. Il trilocale resta la tipologia più compravenduta in Italia anche nel 2020 con il 34% sul totale degli. ...