Ex-Ilva | presidio dei cittadini di Taranto per l’udienza del Consiglio di Stato | “Area a caldo va chiusa Dove sarebbe la transizione ecologica?”

"Il Consiglio di Stato si riserva la decisione, che sarà resa nota entro poche settimane". Così si è concluso oggi l'udienza sull'impugnazione da parte di ArcerlorMittal e Ilva della sentenza con la quale, lo scorso 13 febbraio, il Tar di Lecce ha imposto la chiusura dell'Area a caldo del polo siderurgico di Taranto. Il collegio giudicante di Palazzo Spada dovrà decidere, quindi, se confermare quel provvedimento o annullarlo. Associazioni e cittadini di Taranto hanno atteso la decisione davanti a Montecitorio. "L'Area a caldo va chiusa" ha affermato un ex operaio, che in quel reparto ha lavorato per 17 anni e oggi si trova in cassaintegrazione.

