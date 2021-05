Documenti per il matrimonio: cosa serve per potersi sposare? (Di giovedì 13 maggio 2021) Documenti per il matrimonio religioso e civile: tutte le pratiche e i certificati che servono per poter convolare a nozze. Sogni le nozze da tutta la vita, ma hai paura che la burocrazia possa rovinarti la festa? Non preoccuparti. Per potersi sposare servono in effetti dei certificati e bisogna sbrigrare delle pratiche. Ma i Documenti per matrimonio, sia religioso che civile, non sono così difficili da ottenere e compilare. Anche perché, grazie all’autocertificazione introdotta da qualche tempo, la burocrazia si è ormai ridotta e le procedure sono state semplificate. Il consiglio più importante è quello di pianificare un colloquio con il parroco, per le nozze religiose, o un appuntamento in comune per quelli civili, organizzando il tutto qualche mese prima del giorno stabilito. ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 13 maggio 2021)per ilreligioso e civile: tutte le pratiche e i certificati che servono per poter convolare a nozze. Sogni le nozze da tutta la vita, ma hai paura che la burocrazia possa rovinarti la festa? Non preoccuparti. Perservono in effetti dei certificati e bisogna sbrigrare delle pratiche. Ma iper, sia religioso che civile, non sono così difficili da ottenere e compilare. Anche perché, grazie all’autocertificazione introdotta da qualche tempo, la burocrazia si è ormai ridotta e le procedure sono state semplificate. Il consiglio più importante è quello di pianificare un colloquio con il parroco, per le nozze religiose, o un appuntamento in comune per quelli civili, organizzando il tutto qualche mese prima del giorno stabilito. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Draghi non percepisce alcun compenso connesso alla carica di premier. E' quanto si legge nella pubblicazione, sul s… - galeazzobignami : Un Ministro come Speranza a cui per due volte i Giudici ordinano di rendere pubblici documenti che lui aveva tenuto… - galeazzobignami : CADONO I SEGRETI! Speranza ha violato la legge, nascondendo documenti che non poteva tenere riservati. A dirlo è… - Disabili_com : Iva ridotta 4% sussidi disabili: novità e semplificazioni sui documenti per l'agevolazione: - Francescoeffe24 : #Dissonanze di Stato A Lampedusa continuano a sbarcare clandestini a migliaia senza documenti... E io dovrei esibir… -