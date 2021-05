Covid-19, ancora tanti morti. Gimbe: in un mese quasi dimezzati ricoveri e intensive (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 8.805 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 201 i decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Sono stati 287.026 i tamponi processati contro i 306.744 di ieri e che hanno rilevato 7.852 nuovi casi.E sempre ieri, si sono registrate 262 vittime. Il tasso di positività è del 2,8%, stabile rispetto al 2,5% di ieri. ancora in netta discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 99 in meno (ieri -64) con 81 ingressi del giorno (il dato pù basso da due mesi) e sono 1.893 in tutto Il continuo calo delle terapie intensive e dei ricoveri per Covid in Italia ha già superato i livelli minimi tra seconda ondata e terza: per trovare dati più bassi di quelli di oggi bisogna risalire addirittura ad ottobre, agli ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 8.805 i nuovi casi di-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 201 i decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Sono stati 287.026 i tamponi processati contro i 306.744 di ieri e che hanno rilevato 7.852 nuovi casi.E sempre ieri, si sono registrate 262 vittime. Il tasso di positività è del 2,8%, stabile rispetto al 2,5% di ieri.in netta discesa i: le terapiesono 99 in meno (ieri -64) con 81 ingressi del giorno (il dato pù basso da due mesi) e sono 1.893 in tutto Il continuo calo delle terapiee deiperin Italia ha già superato i livelli minimi tra seconda ondata e terza: per trovare dati più bassi di quelli di oggi bisogna risalire addirittura ad ottobre, agli ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Il visconte Guglielmotti attacca Elettra Lamborghini: 'È inutile e noiosa' Non ho sentito un'opinione intelligente… Lei ha avuto il Covid ed è dovuto intervenire ... almeno fino a questo momento, che non è stato ancora invitato nella trasmissione per dire la sua sui ...

[il caso] La carestia dei chip che sta fermando le fabbriche Dopo il Covid la domanda di autoveicoli ha avuto un forte rimbalzo e al momento è piuttosto robusta,... La produzione è ripresa il 19 aprile, ma ci vorrà ancora un mese e mezzo, fino a fine giugno, ...

Covid: ancora 29 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta Agenzia ANSA Covid, primo studio sull'effetto dei vaccini in Italia: i dati I vaccini contro il coronavirus nel nostro Paese hanno abbattuto il numero di contagiati e di ricoveri. La Asl di Pescara e l’Università di Ferrara ...

Lavoro, otto italiani su dieci vogliono tornare in ufficio (e l’83% è pronto a vaccinarsi) Il 78% desidera il ritorno alla normalità. Ma la paura del virus resta forte: il 71% non si sentirà sicuro finché non saranno state vaccinate le persone del suo ambiente, spiega l’ultimo Randstad Work ...

