Corso sulle mafie per insegnanti delle scuole del Lazio, webinar dal 21 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio ha promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano un Corso di formazione gratuito sulle mafie per docenti delle scuole superiori del Lazio. Il Corso in modalità webinar comincerà il venerdì 21 maggio e proseguirà ogni venerdì fino al 9 luglio dalle 15.30 alle 17.00. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regioneha promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano undi formazione gratuitoper docentisuperiori del. Ilin modalitàcomincerà il venerdì 21e proseguirà ogni venerdì fino al 9 luglio dalle 15.30 alle 17.00. L'articolo .

Advertising

ilovepisa : RT @flash_meteo: #meteo #toscana sulle province centro settentrionali molto nuvoloso con piogge in particolare sulle province di Firenze, P… - Rietilife : Regione apre iscrizioni a corso insegnanti sulle mafie - - sassuolo2000 : Scuole, in corso gli sfalci e potature nelle aree verdi. Piano da 90 mila euro, verifiche sulle attività estive -… - LucaCascetti : RT @Eleonora_Romani: Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE di marzo, dobbiamo chiederci quali siano gli effetti sulle condanne che f… - avatar_tor : @PAF982 @PTovvv @Ale1000C @MarcoBuffa3 ma lei lo sa che all'estero come attestazione di transizione in corso viene… -