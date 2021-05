(Di giovedì 13 maggio 2021) Violenza sessuale di gruppo, lesioni e, per uno degli indagati, spaccio di sostanze stupefacenti: sono questi i capi di accusa che gravano su 2 giovani fermati dalla Polizia di Stato per averun loro conoscente. Sono stati gli stessi agenti del commissariato Appio ad eseguire la misura e ad accompagnare i 2 agli arresti domiciliari. La vicenda si è svolta nello scorso autunno: un giovane, poco dopo le 5 di mattina, è stato soccorso dall’ambulanza e dalla Polizia di Stato in un bar di. Seppur molto agiato e con frasi sconnesse, il ragazzo ha raccontato di aver fatto uso di droghe e di essere statoda alcuni. I successivi accertamenti clinici hanno confermato sia la violenza sessuale che l’assunzione di stupefacenti, con una prognosi di ...

CorriereCitta : Colli Albani: drogato e violentato da due amici, lo ritrovano al Bar all’alba sanguinante - VAIstradeanas : 09:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 09:02 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:50 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Colli Albani

Il Corriere della Città

Roma " Sabato 15 maggio a Largo dei, via Appia Nuova 610, si terra' la seconda tappa del tour organizzato da LAV, che da maggio a ottobre sara' impegnata nella capitale nel raccogliere cibo e farmaci veterinari da banco per ...Rappresenta il residuo di un tratto di Agro Romano che originariamente si estendeva senza interruzioni fino ai, caratterizzato da vegetazione arborea, in particolare pini. L' acquedotto ...Eseguita in data 04.05.2021 Ordinanza di Custodia Cautelare a carico degli indagati emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Roma. Violenza sessuale di gruppo, lesioni e, per uno ...Roma - Sabato 15 maggio a Largo dei Colli Albani, via Appia Nuova 610, si terra' la seconda tappa del tour organizzato da LAV, che da maggio a ottobre ...