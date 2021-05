Basket | Serie A playoff | Brindisi batte Trieste e conquista gara 1 dei quarti

Advertising

goeatmirtho : RT @parallelecinico: Il resoconto sulla prima surreale giornata dei playoff della Serie A di basket. - GiorgioEspo97 : RT @parallelecinico: Il resoconto sulla prima surreale giornata dei playoff della Serie A di basket. - DuvetBooksMusic : RT @parallelecinico: Il resoconto sulla prima surreale giornata dei playoff della Serie A di basket. - AleJordan30 : RT @parallelecinico: Il resoconto sulla prima surreale giornata dei playoff della Serie A di basket. - Uba_Alb16 : RT @parallelecinico: Il resoconto sulla prima surreale giornata dei playoff della Serie A di basket. -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Lo scudetto 2020 - 21 della A1 femminile disi assegner alla 'bella'. Gioved sera PalaRomare di Schio, in gara 4, il Famila Wuber Schio ...di completare la rimonta da 0 - 2 a 2 - 2 nella. ...Al Palaromare la Famila Wuber Schio vince 67 - 65 contro l' Umana Reyer Venezia e porta a gara - 5 lascudetto diA1 2020/2021 femminile. Una gara che ha visto le padrone di casa a lungo in controllo si è risolta solamente nel finale con la tripla di Mestdagh che annulla il secondo match point utile per le ...Soffre 10 minuti, poi allunga e, nella ripresa, controlla il vantaggio. Brindisi fa sua gara 1 dei quarti di finale contro Trieste e compie il primo passo verso le semifinali della Serie A di basket.Serie D | Firenze Basketblog Leggi le nostre notizie sul basket a Firenze. Aggiornamenti e classifiche dai campi dove sono impegnate le compagini fiorentine.