Atletica | Jacobs fa 9 95 a Savona | record italiano dei 100 metri

(Di giovedì 13 maggio 2021), 13 mag. (Adnkronos) - Marcell(Fiamme Oro) nella leggenda dell'italiana. L'azzurro abbatte ildei 100firmando il tempo di 9.95 a, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Tornerà in pista alle 18 per la finale del Memorial Ottolia. Il campione europeo indoor dei 60 è il secondo azzurro sotto la barriera dei 10 secondi dopo il 9.99 di Filippo Tortu nel 2018.

Il primo:è in condizioni super. Lo ha detto nell'intera stagione indoor, culminata il 6 marzo vincendo il titolo europeo dei 60 con un grande 6'47; lo ha ribadito due weekend fa ai Mondiali ...... nella gara regina dell'. Sul rettilineo della Fontanassa, debutto stagionale sui 100 per il campione europeo indoor dei 60 Marcell. Al via anche l'altro staffettista azzurro Fausto ...Marcell Jacobs riscrive la storia dell'atletica italiana. Il velocista azzurro ha infatti ritoccato il record nazionale dei 100 metri piani, correndo in 9''95 (+1,5 m/s di vento a favore) nelle ...Pochissime parole per comunicare che Marcel Jacobs ha corso poco fa i 100 metri in 9"95 (vento +1,5), nuovo primato italiano.