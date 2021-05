Solito Muriel e Pasalic | l' Atalanta torna seconda Benevento | Serie B più vicina

Advertising

Intercetta la sfera a centrocampo e fa ripartire i compagni, bene come al. Palomino 6,5: ... Djimsiti 6,5: pronti, via, servee si insinua in area. Sfiora il tris di zucca di testa). ...Il 22° gol in campionato di Luise il sigillo - sicurezza di Pasalic riportano l'Atalanta al secondo posto in classifica e, a ... non è un'Atalanta spettacolare, brillante come al, ma ...Al primo tempo la solita Dea non crea tanto sotto la porta di Montipò ma a cui basta Muriel per portarsi in vantaggio sull’1-0. Fine primo tempo con Atalanta in vantaggio di una rete. Nel secondo ...Atalanta-Benevento 2-0 Montipò 5,5: ci mette il guantone al 14’ pt sul cross di Muriel verso il sette, ma sull’imbucata dello stesso argentino ...