(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Faccio i migliori auguri diall'ambasciatore Elisabettaper l'incarico che le è stato conferito di Direttore Generale del Dis. Al generale Vecchione, che ha svolto il ruolo con disciplina e onore, va il mio ringraziamento". Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito. "L'odierno cambio al vertice del Dis avviene in un periodo delicato e di tensioni dispetto al ruolo della presidenza del Copasir. Tensioni legate al fatto che oggi ci troviamo di fronte a una. Il ruolo di presidente del Copasir è strategico e se la legge ha indicato che deve essere assegnato a un membro delle opposizioni il fatto non è casuale, ma nasce da una precisa ragione. Anche numerosi costituzionalisti, non certo riconducibili all'area della ...

Advertising

TV7Benevento : **Sicurezza: Crimi, buon lavoro a Belloni, ora affrontare anomalia Copasir**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Sicurezza Crimi

Metro

...si fa partire dal primo celebre streaming in cui Bersani fu preso a pesci in faccia da Vitoe ... nel 2018, la robaccia di destra arriverà eccome (dai decretiallo scempio della ...Fondamentali le sue parate ed i suoi interventi che hanno messo quellache mancava alla ... Marco. Giunto anch'egli nel mercato di riparazione, il calciatore ha dato una grande mano d'...Tre Istituzioni in campo per garantire la sicurezza dei più giovani, insegnando loro i rischi del web. È stato firmato ieri mattina, ...Protesta nei punti vendita dei 1.300 centri commerciali d’Italia, che oggi hanno abbassato simbolicamente le saracinesche per alcuni minuti contro la chiusura nei weekend e nei giorni festivi. “Il suc ...