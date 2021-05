Ronaldo raggiunge quota 100 gol con la maglia della Juve

Advertising

REGGIO EMILIA - Cristiano Ronaldo ha segnato nella parte finale del primo tempo della sfida di Serie A tra Sassuolo e Juve e ha raggiunto così quota 100 gol con la maglia bianconera. Il portoghese si porta a quota 28 reti in questa stagione. Cristiano Ronaldo ha tagliato il traguardo dei 100 gol con la Juve. Il fuoriclasse portoghese ha portato a due le reti bianconere contro il Sassuolo, in una notte importante per la sua carriera. Segnando al 45' minuto della sfida valida per il 36° turno del campionato di Serie A giocata al Mapei Stadium, Cristiano Ronaldo ha raggiunto un traguardo storico: quello appunto della marcatura numero 100 con la maglia bianconera.