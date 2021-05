Ricominciamo, insieme: il Teatro Palladium alza il sipario. Il programma completo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Teatro Palladium di Roma dopo lo stop imposto dalla pandemia riparte dall’”essere in comune” che costituisce il leitmotiv della sua stagione artistica 2020-2021, con il desiderio ancora più forte di ritrovare quel senso di condivisione proprio del Teatro. A partire dal 13 maggio 2021, il Palladium riapre dunque le sue porte al pubblico, per poi spostarsi all’aperto in giugno e luglio, con i progetti Sounds for Silents e Staging Garbartella. Le due rassegne diventeranno spettacolo a cielo aperto, trovando spazio nei luoghi più caratteristici del quartiere Garbatella, tra Piazza Brin e i lotti appartenenti al nucleo d’origine del quartiere. Tanti gli spettacoli in programma: Sei personaggi in cerca d’autore – parte prima. Una lettura esplorativa a cura di Gilberto Scaramuzzo; l’Antigone di Sofocle ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ildi Roma dopo lo stop imposto dalla pandemia riparte dall’”essere in comune” che costituisce il leitmotiv della sua stagione artistica 2020-2021, con il desiderio ancora più forte di ritrovare quel senso di condivisione proprio del. A partire dal 13 maggio 2021, ilriapre dunque le sue porte al pubblico, per poi spostarsi all’aperto in giugno e luglio, con i progetti Sounds for Silents e Staging Garbartella. Le due rassegne diventeranno spettacolo a cielo aperto, trovando spazio nei luoghi più caratteristici del quartiere Garbatella, tra Piazza Brin e i lotti appartenenti al nucleo d’origine del quartiere. Tanti gli spettacoli in: Sei personaggi in cerca d’autore – parte prima. Una lettura esplorativa a cura di Gilberto Scaramuzzo; l’Antigone di Sofocle ...

Advertising

AngelicaPons : 22 maggio 2021 alle 2 di pomeriggio ricominciamo dal gioire dello stare insieme (nel rispetto delle morme Covid),… - Novara_e_Varese : RT @fcn_onlus: Ricominciamo, insieme – Attività, #laboratori e nuovi metodi per #giovani #disabili e famiglie al Centro Gazza Ladra di #Inv… - Novara_e_Varese : RT @verbanonews: New post: “Ricominciamo, insieme”, il Centro Gazza Ladra riapre le porte - verbanonews : New post: “Ricominciamo, insieme”, il Centro Gazza Ladra riapre le porte - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Invorio, 'Ricominciamo insieme': le attività al Centro Gazza Ladra grazie a Fondazione Comunità Novarese Onlus -